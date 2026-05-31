Ciné plein air, Conservatoire Maurice André – Site Clara d’Anduze, Anduze

Ciné plein air Samedi 4 juillet, 21h00 Conservatoire Maurice André – Site Clara d’Anduze Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Conservatoire Maurice André – Site Clara d’Anduze 4 route d’Alès, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie

Installez-vous confortablement et profitez de la séance. Cinéma Film