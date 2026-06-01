Résidence culturelle, Espace Pélico, Anduze
Résidence culturelle, Espace Pélico, Anduze lundi 22 juin 2026.
Résidence culturelle 22 – 27 juin Espace Pélico Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T10:00:00+02:00 – 2026-06-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
Plante Un Regard est une compagnie de théâtre et de clown, qui écrit au plateau et à la table, joue dans la rue et dans des salles, pour des publics variés
Espace Pélico 2 rue Pélico, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie 04 66 61 80 08 [{« type »: « email », « value »: « planteunregard@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://planteunregard.com »}]
Avec “Plante un regard”.
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