Karavoice, Les jardins de la filature, Anduze

jeudi 20 août 2026 · Les jardins de la filature · Anduze

Informations pratiques

Karavoice 20 – 28 août Les jardins de la filature Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T09:30:00+02:00 – 2026-08-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T09:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Les jardins de la filature 19 rue du Luxembourg, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 19 18 84 10 »}]

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