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Karavoice, Les jardins de la filature, Anduze

jeudi 20 août 2026 · Les jardins de la filature · Anduze

Karavoice, Les jardins de la filature, Anduze

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Les jardins de la filature
Adresse
19 rue du Luxembourg, 30140 Anduze
Ville
30140 Anduze
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Karavoice 20 – 28 août Les jardins de la filature Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T09:30:00+02:00 – 2026-08-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T09:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

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