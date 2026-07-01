AGENDA · Anduze
Karavoice, Les jardins de la filature, Anduze
jeudi 20 août 2026 · Les jardins de la filature · Anduze
Informations pratiques
Karavoice 20 – 28 août Les jardins de la filature Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T09:30:00+02:00 – 2026-08-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T09:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00
Les jardins de la filature 19 rue du Luxembourg, 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 19 18 84 10 »}]
Ateliers chanson et IA Karaoke Chant
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