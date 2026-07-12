Braderie d’été Za Les Lebreyres Le Chambon-sur-Lignon

samedi 22 août 2026 · Za Les Lebreyres · Le Chambon-sur-Lignon

Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Braderie d’été

Za Les Lebreyres Armée du Salut Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:45:00

fin : 2026-08-22 11:45:00

Date(s) :

2026-08-22

L’ensemble des articles à moins 50%.

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Za Les Lebreyres Armée du Salut Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 84 78 acichambon@armeedusalut.fr

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L’événement Braderie d’été Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme du Haut-Lignon