AGENDA · Pau
Braderie d’été Pau
vendredi 28 août 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Braderie d’été
Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:00:00
fin : 2026-08-28 20:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Découvrez la braderie d’été en cœur de ville. Cet évènement incontournable est l’occasion de dénicher des bonnes affaires auprès des commerçants palois et ambulants ! .
Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08
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English : Braderie d’été
L’événement Braderie d’été Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau
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