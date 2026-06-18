Estiu a Ciutat: Concert avec Las Luadas Place Récaborde Pau

Pau

Estiu a Ciutat: Concert avec Las Luadas

Place Récaborde Amphithéâtre de la Ciutat, Arcuelhem! Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Las Luadas, femmes de la Lune, est un groupe féminin qui interprète un répertoire de chants polyphoniques occitans traditionnels et contemporains à écouter et à danser.

Inspirées par les paysages et la culture du Béarn, elles proposent une musique vivante et poétique, où les voix s’entrelacent pour raconter des histoires, transmettre une langue et partager un moment de convivialité avec le public. Entre concert et chant à danser, de douceur, d’énergie et de partage. .

Place Récaborde Amphithéâtre de la Ciutat, Arcuelhem! Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34 arcuelh@laciutat.org

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English : Estiu a Ciutat: Concert avec Las Luadas

L’événement Estiu a Ciutat: Concert avec Las Luadas Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau