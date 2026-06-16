Estiu a Ciutat: Duo d’En Haut Place Récaborde Pau
Estiu a Ciutat: Duo d’En Haut Place Récaborde Pau vendredi 24 juillet 2026.
Pau
Estiu a Ciutat: Duo d’En Haut
Place Récaborde Amphithéâtre de la Ciutat, Arcuelhem! Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
? D’EN HAUT (duo acoustique • Pau)
Le duo D’EN HAUT marie depuis plus de dix ans le répertoire de chansons et musiques traditionnel de Gascogne à leurs influences des musiques actuelles. Mais pour cela pas d’artifices électroniques les effets, les timbres, les sonorités sont acoustiques, démontrant par là que la modernité n’est pas qu’une question d’équipement mais aussi d’état d’esprit et de rapport à la matière sonore, quel que soit le moyen pour parvenir à la produire. La langue gasconne se mêle au tambourin à cordes, à la shruti box, à la contrebasse, aux solives, aux plaques en métal et à d’autres objets glanés, que le duo fait sonner en guise d’accompagnement, pouvant aussi devenir sources d’inspiration pour créer des arrangements. .
Place Récaborde Amphithéâtre de la Ciutat, Arcuelhem! Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 30 60 34 arcuelh@laciutat.org
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English : Estiu a Ciutat: Duo d’En Haut
L’événement Estiu a Ciutat: Duo d’En Haut Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau
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