Les marchés paysans de VRAC Parc Noulibos Pau

Informations pratiques

Pau

Les marchés paysans de VRAC

Parc Noulibos Avenue de Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24

L’association Vrac Pau Béarn organise pour la première fois deux Marchés Paysans dans le cadre de l’événement Juillet en Fête organisé par Pau Béarn Habitat.

Nous vous invitons, à partir de 18h, à découvrir les stands de paysans et artisans bio et locaux, discuter avec eux et partager entre vous leurs délicieux produits autour d’une grande tablée !

Les ventes pourront se faire dans la mesure du possible en petites quantités consommables sur place ou bien à emporter à la coupe pour le pain, à la tasse pour les tisanes et sirops etc.

VRAC mettra à votre disposition sur place des ustensiles et de la vaisselle.

La compagnie de théâtre La Boite à Idées se produira également à partir de 18h30 pour une improvisation sur le thème de l’alimentation.

Nous espérons vous voir nombreux ! .

Parc Noulibos Avenue de Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 88 31 96 contact-paubearn@vrac-asso.org

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English : Les marchés paysans de VRAC

L’événement Les marchés paysans de VRAC Pau a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Pau