Les marchés paysans de VRAC Parc Noulibos Pau
vendredi 24 juillet 2026 · Parc Noulibos · Pau
Informations pratiques
Pau
Les marchés paysans de VRAC
Parc Noulibos Avenue de Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 21:00:00
Date(s) :
2026-07-24
L’association Vrac Pau Béarn organise pour la première fois deux Marchés Paysans dans le cadre de l’événement Juillet en Fête organisé par Pau Béarn Habitat.
Nous vous invitons, à partir de 18h, à découvrir les stands de paysans et artisans bio et locaux, discuter avec eux et partager entre vous leurs délicieux produits autour d’une grande tablée !
Les ventes pourront se faire dans la mesure du possible en petites quantités consommables sur place ou bien à emporter à la coupe pour le pain, à la tasse pour les tisanes et sirops etc.
VRAC mettra à votre disposition sur place des ustensiles et de la vaisselle.
La compagnie de théâtre La Boite à Idées se produira également à partir de 18h30 pour une improvisation sur le thème de l’alimentation.
Nous espérons vous voir nombreux ! .
Parc Noulibos Avenue de Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 88 31 96 contact-paubearn@vrac-asso.org
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English : Les marchés paysans de VRAC
L’événement Les marchés paysans de VRAC Pau a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Pau
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