Le Parlement de Navarre Place Royale Pau
Le Parlement de Navarre Place Royale Pau jeudi 23 juillet 2026.
Pau
Le Parlement de Navarre
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Remontez le fil de l’histoire au cœur du Parlement de Navarre. Ancienne résidence des évêques de Lescar, il devient en 1620 le symbole de l’union du Béarn à la France. Chargé d’histoire politique, ce lieu prestigieux abrite aujourd’hui le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. .
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Le Parlement de Navarre
L’événement Le Parlement de Navarre Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau
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