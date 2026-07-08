Informations pratiques

Pau

Danse ta ville Country

Place Georges Clemenceau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Avec les Rebel’s Country Dancers

19h à 20h: initiation ouverte à tous

20h à 23h: bal

DANSE TA VILLE 4ème édition à Pau

Cet été, la Place Clemenceau se transforme en piste de danse à ciel ouvert avec la 4ème édition de Danse ta Ville. En plein cœur de Pau, venez profiter de la douceur des soirées estivales pour danser, vous détendre et partager un moment convivial en musique.

Que l’on vienne pour quelques pas de danse, pour se laisser porter par l’ambiance ou simplement pour profiter d’un rendez-vous festif en centre-ville, Danse ta Ville invite chacun à vivre l’été autrement, dans une atmosphère chaleureuse et accessible à tous. .

Place Georges Clemenceau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Danse ta ville Country

L’événement Danse ta ville Country Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau