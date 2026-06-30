Journée Robinson Bois de Pau Pau
mercredi 8 juillet 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Journée Robinson Bois de Pau
Bois de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
* découvrir la nature autrement et en apprendre sur ses bienfaits.
* favoriser les liens, les échanges, le partage autour d’activités ludiques et créatives.
* développer son imagination.
* passer un bon moment ensemble et retrouver une certaine liberté de jouer dehors et s’épanouir.
De 9h30 à 17h
9h30 accueil des enfants.
9h45-12h30 chasse au trésor nature, construction cabane , arc et flèches
12h30-13h30 repas
13h30-16h animations, jeux , défis. Mandala nature.
16h30 goûter fourni par mes soins, jeu libre
17h fin et retour des parents
Chaque enfant repart avec un souvenir de sa journée.
Tarifs
35€ par enfant , goûter compris. Prévoir pique-nique. .
Bois de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 22 59 21
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English : Journée Robinson Bois de Pau
L’événement Journée Robinson Bois de Pau Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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