Du bruit dans le château Rue du Château Pau mercredi 8 juillet 2026.

Pau

Du bruit dans le château

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 11:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Drôle de bruits dans ce château !

Un parcours rigolo dans les appartements historiques du château de Pau pour les 3-5 ans

Un parcours sonore dans les salles du château pour tenter de retrouver les animaux du roi qui se sont caché un peu partout

Mais quel est ce cri ? A toi de jouer ! .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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L’événement Du bruit dans le château Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau