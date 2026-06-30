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Été à Pau 2026 Miu Queiroz / Jahnèration Théâtre de Verdure Pau

vendredi 24 juillet 2026 · Théâtre de Verdure · Pau

Été à Pau 2026 Miu Queiroz / Jahnèration Théâtre de Verdure Pau

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Théâtre de Verdure
Adresse
Avenue du Général Poeymirau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Pau

Été à Pau 2026 Miu Queiroz / Jahnèration

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

21:00 h MIU QUEIROZ World Music
Miu Queiroz puise dans le jazz, la samba, la soul et la chanson française. Inspirée par son père musicien, elle crée des compositions qui reflètent une identité plurielle et un dialogue entre cultures. Sa voix sert d’instrument pour explorer des harmonies délicates, tandis que ses mélodies mêlent les rythmes brésiliens, afro-latins et la poésie française, offrant une expression authentique et chaleureuse.

22:30 h JAHNERATION Reggae / Hip hop
Jahneration, duo parisien de reggae, se distingue par son style moderne mêlant hip-hop, électro et pop. Leur musique accessible et puissante touche un large public grâce à des paroles sincères et universelles. Avec plusieurs centaines de concerts et de nombreuses collaborations internationales, le groupe crée sur scène une expérience collective et fédératrice.

Ouverture de la billetterie le 6 juillet à 12h   .

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 93 97 

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English : Été à Pau 2026 Miu Queiroz / Jahnèration

L’événement Été à Pau 2026 Miu Queiroz / Jahnèration Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau

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