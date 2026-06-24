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Cocotte royale Rue du Château Pau

Cocotte royale Rue du Château Pau

Cocotte royale Rue du Château Pau vendredi 31 juillet 2026.

Lieu
Rue du Château
Adresse
Musée National du château de Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif
4 4 12 Tarif de base plein tarif

Pau

Cocotte royale

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 11:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Un parcours dans les salles du château pour les 6-10 ans
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Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Cocotte royale

L’événement Cocotte royale Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau

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