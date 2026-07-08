Informations pratiques

Pau

Braderie d’été

Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-08-29 20:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Découvrez la braderie d’été en cœur de ville. Cet évènement incontournable est l’occasion de dénicher des bonnes affaires auprès des commerçants palois et ambulants ! .

Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

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English : Braderie d’été

L’événement Braderie d’été Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau