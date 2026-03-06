Braderie du secours populaire à Peyrat-le-Château Secours Populaire Peyrat-le-Château
samedi 21 mars 2026.
Braderie du secours populaire à Peyrat-le-Château
Secours Populaire Rue des Grammonts Peyrat-le-Château Haute-Vienne
2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Braderie solidaire dans les locaux du Secours Populaire
Vêtements, bric-à-brac, jouets, chaussures, livres… .
Secours Populaire Rue des Grammonts Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 20 00
English : Braderie du secours populaire à Peyrat-le-Château
