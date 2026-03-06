Braderie du secours populaire à Peyrat-le-Château Secours Populaire Peyrat-le-Château

Braderie du secours populaire à Peyrat-le-Château

Secours Populaire Rue des Grammonts Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Braderie solidaire dans les locaux du Secours Populaire

Vêtements, bric-à-brac, jouets, chaussures, livres… .

Secours Populaire Rue des Grammonts Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 20 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie du secours populaire à Peyrat-le-Château

L’événement Braderie du secours populaire à Peyrat-le-Château Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Lac de Vassivière