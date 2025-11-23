Régate Trophée Voile légère de Vassivière

Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Club nautique de Vassivière Port Crozat .

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 45 93 cn.vassiviere@wanadoo.fr

English : Régate Trophée Voile légère de Vassivière

German : Régate Trophée Voile légère de Vassivière

Italiano :

Espanol : Régate Trophée Voile légère de Vassivière

L’événement Régate Trophée Voile légère de Vassivière Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Lac de Vassivière