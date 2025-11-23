Régate Trophée Voile légère de Vassivière Peyrat-le-Château
Régate Trophée Voile légère de Vassivière Peyrat-le-Château dimanche 26 avril 2026.
Régate Trophée Voile légère de Vassivière
Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Club nautique de Vassivière Port Crozat .
Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 45 93 cn.vassiviere@wanadoo.fr
English : Régate Trophée Voile légère de Vassivière
German : Régate Trophée Voile légère de Vassivière
Italiano :
Espanol : Régate Trophée Voile légère de Vassivière
L’événement Régate Trophée Voile légère de Vassivière Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Lac de Vassivière