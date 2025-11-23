Régate Coupes des Manilles

Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

En avril ne te découds pas d’un fil. L’eau est encore très froide et il peut neiger. Ce sont les premières régates de la saison, la base reprend des couleurs. Les bateaux regagnent petit à petit leur place de ponton et de joyeux éclats de voix redonnent vie à la baie de Port-Crozat. Préparez vos mitaines pour trois manches! .

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 45 93 cn.vassiviere@wanadoo.fr

