Régate 30ème Porcelainorum Tour de France National Micros

Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

2026-05-30

29ème PORCELAINORUM Cette régate du Tour de France Micro est une incontournable. Le Club Nautique de Vassivière vous accueillera comme il se doit pour cette nouvelle édition qui rassemblera nous n’en doutons pas, un grand nombre d’équipage Micro. .

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 45 93 cn.vassiviere@wanadoo.fr

