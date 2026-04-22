Concert de piano de Valentin Filatre (Vulax) Salle de réception Peyrat-le-Château
Concert de piano de Valentin Filatre (Vulax) Salle de réception Peyrat-le-Château samedi 16 mai 2026.
Peyrat-le-Château
Concert de piano de Valentin Filatre (Vulax)
Salle de réception 14, rue saint-martin Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Concert de Valentin Filatre dit Vulax en master au CNSMP jouera ses propres compositions.
Participation de Claudine Lagrange, conteuse.
Concert au chapeau suivi d’un goûter partagé.
Organisé avec Familles Rurales .
Salle de réception 14, rue saint-martin Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine familles-rurales.peyrat@orange.fr
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English : Concert de piano de Valentin Filatre (Vulax)
L’événement Concert de piano de Valentin Filatre (Vulax) Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-04-22 par Terres de Limousin
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