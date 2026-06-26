Braderie du Secours Populaire Salle Amédée Burbaud, Palais des Sports Saint-Junien

Saint-Junien

Braderie du Secours Populaire

Salle Amédée Burbaud, Palais des Sports Boulevard Marcel Cachin Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-09

Faites le plein de bonnes affaires à la Braderie de jouets du Secours populaire de Saint-Junien ! Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, venez chiner parmi un large choix de jouets, jeux, livres jeunesse et trésors pour petits et grands. C’est l’occasion idéale de faire plaisir à toute la famille à petits prix tout en donnant une seconde vie aux objets. En participant à cette journée solidaire, vous soutenez également les actions menées localement par le Secours populaire. Un rendez-vous placé sous le signe du partage, de la générosité et de la convivialité. .

Salle Amédée Burbaud, Palais des Sports Boulevard Marcel Cachin Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 61 61

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English : Braderie du Secours Populaire

L’événement Braderie du Secours Populaire Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin