Stage de QI GONG L’Etoile Bleue Saint-Junien
Stage de QI GONG L’Etoile Bleue Saint-Junien dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Junien
Stage de QI GONG
L’Etoile Bleue 6 Rue Renan Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 65 – 65 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le Qi Gong est une gymnastique chinoise énergétique, un sport de santé traditionnel et millénaire.
Offrez-vous une matinée rien que pour vous, et venez découvrir les bienfaits du Qi Gong, une discipline chinoise ancestrale qui allie douceur, respiration et mouvement. Accessible à tous, quelle que soit la condition physique, le Qi Gong favorise la détente, la vitalité et l’équilibre intérieur. Au fil des exercices, vous apprendrez à apaiser le stress, améliorer votre concentration et stimuler la circulation de l’énergie dans tout le corps. Encadrée par une enseignante diplômée de la FAEMC, cette séance en intérieur est une véritable parenthèse de ressourcement pour le corps et l’esprit. Venez respirer, bouger et retrouver votre énergie dans une ambiance bienveillante et apaisante !
Prévoir: un pique-nique, une tenue souple et une gourde. .
L’Etoile Bleue 6 Rue Renan Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 85 95 79 asso.qian@orange.fr
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English : Stage de QI GONG
L’événement Stage de QI GONG Saint-Junien a été mis à jour le 2026-04-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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