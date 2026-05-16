Vide-greniers Judo Club de Saint-Junien Place du Champ de Foire Saint-Junien

Saint-Junien

Vide-greniers Judo Club de Saint-Junien

Place du Champ de Foire Parking du champ de foire Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le Judo Club de Saint-Junien vous donne rendez-vous pour son vide-greniers traditionnel ! L’occasion idéale de chiner, dénicher des trésors ou faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale et familiale.

Sur place, profitez également d’une buvette et d’un espace restauration pour reprendre des forces entre deux trouvailles.

Exposants inscription obligatoire ! Ne tardez pas à réserver votre emplacement.

Une journée à ne pas manquer, placée sous le signe de la bonne humeur et du partage ! .

Place du Champ de Foire Parking du champ de foire Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 98 67 72

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English : Vide-greniers Judo Club de Saint-Junien

L’événement Vide-greniers Judo Club de Saint-Junien Saint-Junien a été mis à jour le 2026-05-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin