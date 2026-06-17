Théâtre Edmond La Mégisserie Saint-Junien

Saint-Junien

Théâtre Edmond

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Plongez dans les coulisses de la création d’un chef-d’œuvre avec Edmond ! ou de la naissance de Cyrano , une adaptation de la célèbre comédie d’Alexis Michalik présentée par l’atelier théâtre Garance. Mis en scène par Mohamed Maach, ce spectacle rythmé, drôle et émouvant vous entraîne dans l’aventure passionnante de la naissance de Cyrano de Bergerac. Entre quiproquos, rebondissements et personnages hauts en couleur, laissez-vous séduire par cette ode au théâtre et à la créativité. Une soirée conviviale à partager en famille ou entre amis, pour rire, s’émouvoir et redécouvrir la magie de la scène.

Réservation obligatoire auprès de la Mégisserie. .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 14 29 07

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English : Théâtre Edmond

L’événement Théâtre Edmond Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin