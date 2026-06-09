Manestela à Lacôte, spectacle et concert Saint-Junien
Manestela à Lacôte, spectacle et concert Saint-Junien vendredi 26 juin 2026.
Saint-Junien
Manestela à Lacôte, spectacle et concert
Place Lacôte Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-06-26
Manestela à Lacôte revient pour la 3ème édition à Saint-Junien pour un été haut en couleur !
Concerts, spectacles, marchés, foodtrucks, jeux, ciné en plein air… chaque semaine, un concentré de bonne humeur et de découvertes vous attend.
Ambiance festive, espace ludique pour les enfants, soirées musicales, banquet gaulois, show drag queen, théâtre, braderie… Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Le tout en accès libre dans un esprit convivial et joyeux. En famille, entre amis ou en solo, venez célébrer l’été en mode 100 % local et festif ! .
Place Lacôte Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 88 19 98
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English : Manestela à Lacôte, spectacle et concert
L’événement Manestela à Lacôte, spectacle et concert Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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