Culture Ciné avec le Collector’s Club Salle Laurentine Teillet Saint-Junien

Saint-Junien

Culture Ciné avec le Collector’s Club

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Remontez le temps et laissez-vous séduire par la magie du cinéma des années 30 lors d’un rendez-vous convivial dédié à l’univers inimitable de Charlot. Dans le cadre de Culture Ciné, le Collector’s Club vous invite à la projection d’un film issu du fonds de la médiathèque, suivie d’un moment d’échange chaleureux autour de l’œuvre. Une belle occasion de redécouvrir un classique du 7ᵉ art, de partager vos impressions et d’enrichir votre regard sur le cinéma d’hier. Que vous soyez passionné de films anciens ou simplement curieux, venez profiter de cette parenthèse culturelle placée sous le signe de la découverte et du partage.

Renseignements par téléphone. En partenariat avec le Collector’s Club. .

Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 06 90 culture@saint-junien.fr

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English : Culture Ciné avec le Collector’s Club

L’événement Culture Ciné avec le Collector’s Club Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin