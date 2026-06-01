Tournoi multi-raquettes et soirée festive Stade municipal (pôle tennis) Saint-Junien

Saint-Junien

Tournoi multi-raquettes et soirée festive

Stade municipal (pôle tennis) Avenue Corot Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Envie de relever de nouveaux défis sportifs dans une ambiance détendue ? Le Saint-Junien Tennis Padel Club organise un grand tournoi multi-raquettes ouvert à tous. Les inscriptions au tournoi se font en double mixte, dames et/ou messieurs jusqu’au 19 juin. Tennis, pickleball et padel seront à l’honneur lors de rencontres disputées en double, que ce soit en équipes masculines, féminines ou mixtes. Cette journée est l’occasion parfaite de découvrir plusieurs disciplines, de partager un moment convivial entre amis ou en famille et de rencontrer d’autres passionnés de sport.

Pour prolonger la fête, une grande soirée conviviale réunira participants et visiteurs autour d’un repas chaleureux, réservation jusqu’au 19 juin. Une animation sportive et festive qui promet de beaux échanges, de la bonne humeur et de nombreux souvenirs. .

Stade municipal (pôle tennis) Avenue Corot Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 86 00 21

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English : Tournoi multi-raquettes et soirée festive

L’événement Tournoi multi-raquettes et soirée festive Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin