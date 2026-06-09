Carte Postale Brodée Cité du Cuir Cité du Cuir Saint-Junien
Carte Postale Brodée Cité du Cuir Cité du Cuir Saint-Junien mercredi 24 juin 2026.
Saint-Junien
Carte Postale Brodée Cité du Cuir
Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Initiez-vous à un atelier créatif original et laissez parler votre imagination ! À partir d’un morceau de cuir déjà prédécoupé, chaque participant imagine son propre motif, puis s’initie aux gestes minutieux du perçage et de la broderie. Guidé pas à pas, vous donnez vie à une véritable carte postale en cuir, sublimée par des fils colorés.
Accessible à tous, cet atelier allie savoir-faire artisanal et plaisir de créer de ses mains. Un moment convivial à partager, où chacun repart avec une création unique, à offrir ou à conserver en souvenir. Une belle occasion de découvrir une technique surprenante et de laisser libre cours à votre créativité ! .
Cité du Cuir 20 Chemin Notre Dame au Goth Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 76 68
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English : Carte Postale Brodée Cité du Cuir
L’événement Carte Postale Brodée Cité du Cuir Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres de Limousin
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