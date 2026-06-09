Inauguration de la piste de padel Stade municipal (pôle tennis) Saint-Junien
Inauguration de la piste de padel Stade municipal (pôle tennis) Saint-Junien vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Junien
Inauguration de la piste de padel
Stade municipal (pôle tennis) Rue Léo Lagrange Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Le Saint-Junien Tennis Padel Club célèbre l’ouverture officielle de sa nouvelle piste de padel et invite le public à partager ce moment marquant de la vie du club. Cette inauguration sera l’occasion de découvrir cette installation moderne dédiée à une discipline en plein essor. Les visiteurs pourront assister à une rencontre de démonstration mettant en lumière le dynamisme et la convivialité du padel, tout en profitant d’un moment d’échange avec les membres du club. Une belle opportunité de découvrir ce sport accessible et ludique dans une ambiance chaleureuse et festive, au cœur des installations sportives de Saint-Junien. .
Stade municipal (pôle tennis) Rue Léo Lagrange Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 86 00 21 59870009@fft.fr
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English : Inauguration de la piste de padel
L’événement Inauguration de la piste de padel Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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