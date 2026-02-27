Vide-grenier de l’Amicale de la Bretagne Saint-Junien
Vide-grenier de l’Amicale de la Bretagne Saint-Junien dimanche 21 juin 2026.
Vide-grenier de l’Amicale de la Bretagne
Rue des Bienfaiteurs Saint-Junien Haute-Vienne
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
2026-06-21
Vous adorez chiner, fouiller, dénicher l’objet rare qui fera votre bonheur ? Bonne nouvelle ! L’Amicale de La Bretagne à Saint-Junien, vous invite à son 30eme vide-greniers, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de brocante et de convivialité.
Qui peut venir ? Tout le monde ! Particuliers, professionnels, exposants et chineurs, il y en aura pour tous les goûts.
L’entrée est entièrement gratuite pour les visiteurs ! Une occasion en or de flâner, de faire de belles trouvailles et de profiter d’un moment chaleureux. .
Rue des Bienfaiteurs Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 85 69 22 amicale.bretagne@laposte.net
English : Vide-grenier de l’Amicale de la Bretagne
