Vide-grenier de l’Amicale de la Bretagne Saint-Junien

Vide-grenier de l’Amicale de la Bretagne

Rue des Bienfaiteurs Saint-Junien Haute-Vienne

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

2026-06-21

Vous adorez chiner, fouiller, dénicher l’objet rare qui fera votre bonheur ? Bonne nouvelle ! L’Amicale de La Bretagne à Saint-Junien, vous invite à son 30eme vide-greniers, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de brocante et de convivialité.

Qui peut venir ? Tout le monde ! Particuliers, professionnels, exposants et chineurs, il y en aura pour tous les goûts.

L’entrée est entièrement gratuite pour les visiteurs ! Une occasion en or de flâner, de faire de belles trouvailles et de profiter d’un moment chaleureux. .

+33 6 72 85 69 22 amicale.bretagne@laposte.net

