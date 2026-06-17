La musicale Clarinettes Rue Jean Teilliet Saint-Junien
La musicale Clarinettes Rue Jean Teilliet Saint-Junien mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Junien
La musicale Clarinettes
Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:30:00
fin : 2026-07-01 16:30:00
Date(s) :
2026-07-01
La Musicale est un rendez-vous de découverte autour de la musique proposé par le Service municipal d’action culturelle de la Ville de Saint-Junien, en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement intercommunal Jean-Ferrat. Pour ce dernier rendez-vous avant les grandes vacances, focus sur les clarinettes, instruments à vent de la famille des bois. .
Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17
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English : La musicale Clarinettes
L’événement La musicale Clarinettes Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-17 par Terres de Limousin
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