La musicale Clarinettes Rue Jean Teilliet Saint-Junien

Saint-Junien

La musicale Clarinettes

Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:30:00

fin : 2026-07-01 16:30:00

Date(s) :

2026-07-01

La Musicale est un rendez-vous de découverte autour de la musique proposé par le Service municipal d’action culturelle de la Ville de Saint-Junien, en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement intercommunal Jean-Ferrat. Pour ce dernier rendez-vous avant les grandes vacances, focus sur les clarinettes, instruments à vent de la famille des bois. .

Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17

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English : La musicale Clarinettes

L’événement La musicale Clarinettes Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-17 par Terres de Limousin