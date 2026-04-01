Plancha party et Soirée années 80 Restaurant Aux 2 Anges Saint-Junien

Saint-Junien

Plancha party et Soirée années 80

Restaurant Aux 2 Anges 55 Avenue Henri Barbusse Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Remontez le temps et partagez une soirée placée sous le signe de la convivialité au restaurant Aux 2 Anges à Saint-Junien ! À l’occasion d’une soirée spéciale années 80, laissez-vous emporter par les plus grands tubes de cette décennie mythique dans une ambiance festive et chaleureuse. Entre amis, en famille ou entre collègues, profitez d’un moment gourmand autour d’une savoureuse Plancha Party. Pour seulement 18 €, un menu spécialement préparé pour l’occasion vous sera proposé. Musique, bonne humeur et plaisirs de la table seront au rendez-vous pour une soirée pleine de souvenirs et de partage. Pensez à réserver votre place et venez danser, chanter et vous régaler aux couleurs des années 80 ! .

Restaurant Aux 2 Anges 55 Avenue Henri Barbusse Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 94 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Plancha party et Soirée années 80

L’événement Plancha party et Soirée années 80 Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-20 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin