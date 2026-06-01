Exposition Nadya Olcer Salle Laurentine Teillet Saint-Junien
Exposition Nadya Olcer Salle Laurentine Teillet Saint-Junien mardi 30 juin 2026.
Saint-Junien
Exposition Nadya Olcer
Salle Laurentine Teillet 9-7 Rue Jean Teilliet Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:30:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-06-30
L’artiste Nadya Olcer présente une exposition mêlant peintures et créations en argile. Influencée par l’Orient, la Méditerranée et les arts amérindiens, son travail dialogue également avec l’histoire de l’art, du Moyen Âge à l’art contemporain. Personnages peints et figures modelées en terre composent un univers sensible et expressif, nourri par la musique, la littérature et les cultures du monde. .
Salle Laurentine Teillet 9-7 Rue Jean Teilliet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 28 16 79
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English : Exposition Nadya Olcer
L’événement Exposition Nadya Olcer Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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