Informations pratiques

Montluçon

Braderie et brocante en centre-ville de Montluçon

Avenue de la République Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Une braderie et une brocante investissent l’Avenue de la République, la rue du faubourg Saint-Pierre et sur le boulevard de Courtais à Montluçon .

Venez profiter des animations, des bonnes affaires, de la restauration dans une ambiance conviviale.

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Avenue de la République Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00 virginierobin58@gmail.com

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English :

A street market and flea market will take over Avenue de la République, Rue du Faubourg Saint-Pierre, and Boulevard de Courtais in Montluçon.

Come enjoy the entertainment, great deals, and food in a friendly atmosphere.

L’événement Braderie et brocante en centre-ville de Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-08-14 par Montluçon Tourisme