Braderie et brocante en centre-ville de Montluçon Montluçon
dimanche 13 septembre 2026 · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Braderie et brocante en centre-ville de Montluçon
Avenue de la République Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Une braderie et une brocante investissent l’Avenue de la République, la rue du faubourg Saint-Pierre et sur le boulevard de Courtais à Montluçon .
Venez profiter des animations, des bonnes affaires, de la restauration dans une ambiance conviviale.
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Avenue de la République Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00 virginierobin58@gmail.com
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English :
A street market and flea market will take over Avenue de la République, Rue du Faubourg Saint-Pierre, and Boulevard de Courtais in Montluçon.
Come enjoy the entertainment, great deals, and food in a friendly atmosphere.
L’événement Braderie et brocante en centre-ville de Montluçon Montluçon a été mis à jour le 2026-08-14 par Montluçon Tourisme
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