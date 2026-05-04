Braderie Fripes Cambo-les-Bains
Braderie Fripes Cambo-les-Bains mercredi 21 octobre 2026.
Cambo-les-Bains
Braderie Fripes
3 Avenue Bordart Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 18:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Friperie. Sac à remplir donné à l’entrée. .
3 Avenue Bordart Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 03 25 28
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English : Braderie Fripes
L’événement Braderie Fripes Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cambo les Bains
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