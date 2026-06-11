Braderie livres, CD et DVD Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau samedi 4 juillet 2026.

Plouguerneau

Braderie livres, CD et DVD

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Après son désherbage annuel, la médiathèque met en vente 1 650 livres, cd et dvd à 1 €.

La braderie continue ensuite tout l’été à la médiathèque aux heures d’ouverture. .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English :

L’événement Braderie livres, CD et DVD Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DES ABERS