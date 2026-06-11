Braderie livres, CD et DVD Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
Braderie livres, CD et DVD Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau samedi 4 juillet 2026.
Plouguerneau
Braderie livres, CD et DVD
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Après son désherbage annuel, la médiathèque met en vente 1 650 livres, cd et dvd à 1 €.
La braderie continue ensuite tout l’été à la médiathèque aux heures d’ouverture. .
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Braderie livres, CD et DVD Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-11 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Plouguerneau (Finistère)
- Fête de la musique Plouguerneau 19 juin 2026
- La Zicotek prêt d’instruments de musique Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau 24 juin 2026
- Coup de pouce numérique Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau 24 juin 2026
- Journal du renard Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau 24 juin 2026
- La Zicotek invite Rim’En’Wrac’h Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau 24 juin 2026