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Braderie, Médiathèque Empalot, Toulouse

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Empalot · Toulouse

Braderie, Médiathèque Empalot, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Empalot
Adresse
40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Braderie Samedi 12 septembre, 10h30 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Samedi 12 septembre – 10h30-16h
Braderie

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin
L’occasion de remplir sa bibliothèque sans se ruiner. braderie

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