Braderie, Médiathèque Intercommunale de Maubert-Fontaine, Maubert-Fontaine
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale de Maubert-Fontaine · Maubert-Fontaine
Informations pratiques
Braderie Samedi 3 octobre, 09h00 Médiathèque Intercommunale de Maubert-Fontaine Ardennes
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
A l’occasion de la fête qui célèbre les bibliothèques, Biblis en Folie, les médiathèques de Maubert-Fontaine et de Signy-le-Petit bradent leurs livres !
L’occasion pour vous de faire des trouvailles à petits prix, et pour nous, de faire de la place pour de nouveaux livres.
Et exceptionnellement, pour vous permettre de mieux en profiter, les deux médiathèques seront ouvertes non-stop de 9h à 17h.
Médiathèque Intercommunale de Maubert-Fontaine Rue du Grand Turc Maubert-Fontaine Maubert-Fontaine 08260 Ardennes Grand Est 03.24.59.91.55 https://www.ardennes-thierache.com/fr/les-mediatheques https://www.facebook.com/ArdennesThierache?locale=fr_FR Ouverte dans les lieux actuels depuis début 2024.
Inscription gratuite pour tous.
Dispose d’une ludothèque et d’une gaming zone, de jouets pour jeunes enfants, d’un coin café.
Animations régulières : malles aux histoires, après-midi et soirées jeux, club lecture, atelier de langue en anglais. Ascenseur, petit parking devant, rue du Grand Turc.
Biblis en folie 2026
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