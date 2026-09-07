Braderie, Médiathèque Intercommunale de Maubert-Fontaine, Maubert-Fontaine

Informations pratiques

Braderie Samedi 3 octobre, 09h00 Médiathèque Intercommunale de Maubert-Fontaine Ardennes

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

A l’occa­sion de la fête qui célèbre les biblio­thèques, Biblis en Folie, les média­thèques de Maubert-Fontaine et de Signy-le-Petit bradent leurs livres !

L’occa­sion pour vous de faire des trou­vailles à petits prix, et pour nous, de faire de la place pour de nouveaux livres.

Et excep­tion­nel­le­ment, pour vous permettre de mieux en profi­ter, les deux média­thèques seront ouvertes non-stop de 9h à 17h.

Médiathèque Intercommunale de Maubert-Fontaine Rue du Grand Turc Maubert-Fontaine Maubert-Fontaine 08260 Ardennes Grand Est 03.24.59.91.55 https://www.ardennes-thierache.com/fr/les-mediatheques https://www.facebook.com/ArdennesThierache?locale=fr_FR Ouverte dans les lieux actuels depuis début 2024.

Inscription gratuite pour tous.

Dispose d’une ludothèque et d’une gaming zone, de jouets pour jeunes enfants, d’un coin café.

Animations régulières : malles aux histoires, après-midi et soirées jeux, club lecture, atelier de langue en anglais. Ascenseur, petit parking devant, rue du Grand Turc.

Biblis en folie 2026

©Canva