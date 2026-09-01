Informations pratiques

Olemps

Braderie petite enfance

8 Place de la fontaine Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Vide ta chambre ! Braderie petite enfance organisée par l’APE de l’école Pierre Loubière.

Restauration et buvette sur place Vous désirez un emplacement ?

Bulletin d’inscription disponible par mail braderie.apeolemps@gmail.com

Stand nu 6€ Stand avec une table 8€ .

8 Place de la fontaine Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00 braderie.apeolemps@gmail.com

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English :

Clear out your room! A baby and toddler clearance sale organized by the Pierre Loubière School PTA.

L’événement Braderie petite enfance Olemps a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)