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AGENDA · Olemps

Braderie petite enfance Olemps

dimanche 20 septembre 2026 · Olemps

Braderie petite enfance Olemps

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
8 Place de la fontaine
Ville
12510 Olemps
Département
Aveyron
Tarif

Olemps

Braderie petite enfance

8 Place de la fontaine Olemps Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Vide ta chambre ! Braderie petite enfance organisée par l’APE de l’école Pierre Loubière.
Restauration et buvette sur place Vous désirez un emplacement ?
Bulletin d’inscription disponible par mail braderie.apeolemps@gmail.com
Stand nu 6€ Stand avec une table 8€   .

8 Place de la fontaine Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00  braderie.apeolemps@gmail.com

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English :

Clear out your room! A baby and toddler clearance sale organized by the Pierre Loubière School PTA.

L’événement Braderie petite enfance Olemps a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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