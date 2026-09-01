Braderie petite enfance Olemps
dimanche 20 septembre 2026 · Olemps
Informations pratiques
Olemps
Braderie petite enfance
8 Place de la fontaine Olemps Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Vide ta chambre ! Braderie petite enfance organisée par l’APE de l’école Pierre Loubière.
Restauration et buvette sur place Vous désirez un emplacement ?
Bulletin d’inscription disponible par mail braderie.apeolemps@gmail.com
Stand nu 6€ Stand avec une table 8€ .
8 Place de la fontaine Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00 braderie.apeolemps@gmail.com
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English :
Clear out your room! A baby and toddler clearance sale organized by the Pierre Loubière School PTA.
L’événement Braderie petite enfance Olemps a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)