Informations pratiques

Sucé-sur-Erdre

BRADERIE SUCÉENNE

Place Aristide Briand Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Les commerçants ont le plaisir de vous inviter à la grande braderie

Tout au long de la journée, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations .

Place Aristide Briand Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire association.apipe@gmail.com

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English :

The merchants are pleased to invite you to the big street sale

L’événement BRADERIE SUCÉENNE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays Erdre Canal Forêt