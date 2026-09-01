BRADERIE SUCÉENNE Sucé-sur-Erdre
samedi 12 septembre 2026 · Sucé-sur-Erdre
Informations pratiques
Sucé-sur-Erdre
BRADERIE SUCÉENNE
Place Aristide Briand Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Les commerçants ont le plaisir de vous inviter à la grande braderie
Tout au long de la journée, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations .
Place Aristide Briand Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire association.apipe@gmail.com
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English :
The merchants are pleased to invite you to the big street sale
L’événement BRADERIE SUCÉENNE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays Erdre Canal Forêt
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