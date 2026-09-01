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AGENDA · Sucé-sur-Erdre

BRADERIE SUCÉENNE Sucé-sur-Erdre

samedi 12 septembre 2026 · Sucé-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place Aristide Briand
Ville
44240 Sucé-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Sucé-sur-Erdre

BRADERIE SUCÉENNE

Place Aristide Briand Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Les commerçants ont le plaisir de vous inviter à la grande braderie
Tout au long de la journée, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations   .

Place Aristide Briand Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire   association.apipe@gmail.com

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English :

The merchants are pleased to invite you to the big street sale

L’événement BRADERIE SUCÉENNE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays Erdre Canal Forêt

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