Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Braderie & tablées gourmandes

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24

Grande Braderie des boutiques du centre-ville de Brive tout le vendredi 24 et samedi 25.

Le samedi 25 les tables des restaurateurs participant aux tablées gourmandes sont alignées dans les rues pour créer des tables conviviales service de 12 à 15h. .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine officeducommercebrive@gmail.com

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English : Braderie & tablées gourmandes

L’événement Braderie & tablées gourmandes Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-07-01 par Brive Tourisme