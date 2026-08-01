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AGENDA · Plozévet

Braderie -Vente textile au poids 17A rue des genêts Plozévet

dimanche 30 août 2026 · 17A rue des genêts · Plozévet

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
17A rue des genêts
Adresse
17A Rue des Genêts
Ville
29710 Plozévet
Département
Finistère
Tarif

Plozévet

Braderie -Vente textile au poids

17A rue des genêts 17A Rue des Genêts Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Vente spéciale textile au poids pour adultes et enfants . Le prix au poids sera de 2€.   .

17A rue des genêts 17A Rue des Genêts Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 70 86 32 

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English :

L’événement Braderie -Vente textile au poids Plozévet a été mis à jour le 2026-08-05 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN

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