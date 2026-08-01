Braderie -Vente textile au poids 17A rue des genêts Plozévet

Informations pratiques

Plozévet

Braderie -Vente textile au poids

17A rue des genêts 17A Rue des Genêts Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Vente spéciale textile au poids pour adultes et enfants . Le prix au poids sera de 2€. .

17A rue des genêts 17A Rue des Genêts Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 70 86 32

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English :

L’événement Braderie -Vente textile au poids Plozévet a été mis à jour le 2026-08-05 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN