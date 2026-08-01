AGENDA · Plozévet
Braderie -Vente textile au poids 17A rue des genêts Plozévet
dimanche 30 août 2026 · 17A rue des genêts · Plozévet
Informations pratiques
Plozévet
Braderie -Vente textile au poids
17A rue des genêts 17A Rue des Genêts Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Vente spéciale textile au poids pour adultes et enfants . Le prix au poids sera de 2€. .
17A rue des genêts 17A Rue des Genêts Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 70 86 32
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English :
L’événement Braderie -Vente textile au poids Plozévet a été mis à jour le 2026-08-05 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN
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