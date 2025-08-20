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AGENDA · Plozévet

Lecture / D’un voyage immobile vers d’autres horizons Plozévet

vendredi 21 août 2026 · Plozévet

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
30 Avenue Georges Le Bail
Ville
29710 Plozévet
Département
Finistère
Tarif

Plozévet

Lecture / D’un voyage immobile vers d’autres horizons

30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

L’association les Arts Singuliers propose des lectures d’extraits de romans pour s’évader juste en écoutant. Voyage garanti !

Lecture ado/adulte
Gratuit, de préférence sur inscription au
02 98 91 37 03 ou sur mediatheque@plozevet.bzh

Organisé par la mediathèque   .

30 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 37 03 

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English :

L’événement Lecture / D’un voyage immobile vers d’autres horizons Plozévet a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Destination Pays Bigouden

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