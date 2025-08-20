Lecture / D’un voyage immobile vers d’autres horizons Plozévet
vendredi 21 août 2026 · Plozévet
Informations pratiques
Plozévet
Lecture / D’un voyage immobile vers d’autres horizons
30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
L’association les Arts Singuliers propose des lectures d’extraits de romans pour s’évader juste en écoutant. Voyage garanti !
Lecture ado/adulte
Gratuit, de préférence sur inscription au
02 98 91 37 03 ou sur mediatheque@plozevet.bzh
Organisé par la mediathèque .
30 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 37 03
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English :
L’événement Lecture / D’un voyage immobile vers d’autres horizons Plozévet a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Destination Pays Bigouden
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