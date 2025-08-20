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AGENDA · Plozévet

Concours de pétanque Plozévet

samedi 15 août 2026 · Plozévet

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Rue de la Vierge
Ville
29710 Plozévet
Département
Finistère
Tarif

Plozévet

Concours de pétanque

Rue de la Vierge Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Concours populaire de pétanque. Ouvert à tous. Inscription sur place.
Organisé par l l’ amicale des pompiers   .

Rue de la Vierge Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 59 02 44 22 

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English :

L’événement Concours de pétanque Plozévet a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Destination Pays Bigouden

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