AGENDA · Plozévet
Concours de pétanque Plozévet
samedi 15 août 2026 · Plozévet
Informations pratiques
Plozévet
Concours de pétanque
Rue de la Vierge Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concours populaire de pétanque. Ouvert à tous. Inscription sur place.
Organisé par l l’ amicale des pompiers .
Rue de la Vierge Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 59 02 44 22
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English :
L’événement Concours de pétanque Plozévet a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Destination Pays Bigouden
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