Informations pratiques

Plozévet

Concours de pétanque

Rue de la Vierge Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concours populaire de pétanque. Ouvert à tous. Inscription sur place.

Organisé par l l’ amicale des pompiers .

Rue de la Vierge Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 59 02 44 22

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English :

L’événement Concours de pétanque Plozévet a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Destination Pays Bigouden