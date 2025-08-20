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AGENDA · Plozévet

Visite et vente de pain Plozévet

mercredi 26 août 2026 · Plozévet

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Adresse
Lieu-dit Keristenvet
Ville
29710 Plozévet
Département
Finistère
Tarif

Plozévet

Visite et vente de pain

Lieu-dit Keristenvet Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Organisé par l’association Gwarez ar Glad   .

Lieu-dit Keristenvet Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 91 30 10 

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English :

L’événement Visite et vente de pain Plozévet a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Destination Pays Bigouden

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