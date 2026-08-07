Braderie Vintage Ville de Romans Romans-sur-Isère
vendredi 16 octobre 2026 · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Braderie Vintage Ville de Romans
Rue Mathieu-de-la-Drôme Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-16
La rue Jacquemart, la côte des Cordeliers et a rue Mathieu-de-la-Drôme accueilleront une nouvelle édition de la Braderie Vintage, placée sous le signe du centenaire de la légendaire Route 66. Venez nombreux !
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Rue Mathieu-de-la-Drôme Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr
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English :
Rue Jacquemart, Côte des Cordeliers, and Rue Mathieu-de-la-Drôme will host a new edition of the Braderie Vintage, dedicated to the centennial of the legendary Route 66. We hope to see many of you there!
L’événement Braderie Vintage Ville de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-07 par Valence Romans Tourisme
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