Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Braderie Vintage Ville de Romans

Rue Mathieu-de-la-Drôme Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

La rue Jacquemart, la côte des Cordeliers et a rue Mathieu-de-la-Drôme accueilleront une nouvelle édition de la Braderie Vintage, placée sous le signe du centenaire de la légendaire Route 66. Venez nombreux !

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Rue Mathieu-de-la-Drôme Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr

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English :

Rue Jacquemart, Côte des Cordeliers, and Rue Mathieu-de-la-Drôme will host a new edition of the Braderie Vintage, dedicated to the centennial of the legendary Route 66. We hope to see many of you there!

L’événement Braderie Vintage Ville de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-07 par Valence Romans Tourisme