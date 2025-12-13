Brama Place des Jacobins Le Mans
Brama Place des Jacobins Le Mans mardi 24 novembre 2026.
Le Mans
Brama
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 18:30:00
fin : 2026-11-24
Date(s) :
2026-11-24
Brama est un groupe de rock psychédélique du centre de la France mêlant guitare, basse, batterie et vielle à roue en état d’hypnose. Expérimental et libre comme l’air, le groupe s’empare à bras le corps d’un folklore solaire et rayonnant, où l’on danse avec force, pour redessiner les traits d’une poésie orageuse, un DIY pétaradant et polyphonique aux rythmiques krautrock et au doux parfum de drone. Toujours solaire et hypnotique, Brama vous invite dans une cérémonie à la croisée d’une tarentelle et d’une messe rock’n’roll psychédélique. La vielle à roue en orgue liturgique, la guitare/basse en sujet exorcisé et la voix chamanique, maitresse du culte. .
Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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L’événement Brama Le Mans a été mis à jour le 2026-06-09 par CDT72
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