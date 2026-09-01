Informations pratiques

Chambord

Brame du cerf en Sologne avec Plume de nature

Chambord Loir-et-Cher

Tarif : 52 – 52 – 52 EUR

52

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-08 2026-10-10

Vivez l’expérience du brame du cerf au cœur de la Sologne !

Vivez l’expérience du brame du cerf au cœur de la Sologne !

Partons en petit groupe à la découverte de ce spectacle naturel fascinant. Observation à la jumelle et immersion totale dans l’atmosphère magique de la forêt au crépuscule.

Repas à la torche, autour de produits du terroir, en fin de sortie. 52 .

Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

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English :

Experience the deer rut in the heart of Sologne!

L’événement Brame du cerf en Sologne avec Plume de nature Chambord a été mis à jour le 2026-08-25 par ADT41