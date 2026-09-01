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AGENDA · Chambord

Brame du cerf en Sologne avec Plume de nature Chambord

samedi 19 septembre 2026 · Chambord

Brame du cerf en Sologne avec Plume de nature Chambord

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
41250 Chambord
Département
Loir-et-Cher
Tarif
48 48 48 48 Tarif de base plein tarif

Chambord

Brame du cerf en Sologne avec Plume de nature

Chambord Loir-et-Cher

Tarif : 52 – 52 – 52 EUR
52
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-10-08 2026-10-10

Vivez l’expérience du brame du cerf au cœur de la Sologne !
Vivez l’expérience du brame du cerf au cœur de la Sologne !
Partons en petit groupe à la découverte de ce spectacle naturel fascinant. Observation à la jumelle et immersion totale dans l’atmosphère magique de la forêt au crépuscule.
Repas à la torche, autour de produits du terroir, en fin de sortie. 52  .

Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37  angelique.pledran@gmail.com

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English :

Experience the deer rut in the heart of Sologne!

L’événement Brame du cerf en Sologne avec Plume de nature Chambord a été mis à jour le 2026-08-25 par ADT41

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