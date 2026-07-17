Visite libre de la tour-lanterne, Château de Chambord, Chambord

Informations pratiques

Visite libre de la tour-lanterne 19 et 20 septembre Château de Chambord Loir-et-Cher

Limité à 18 personnes. Accès toutes les 20 minutes. Inscription le jour même au point information.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les visiteurs sont invités à découvrir l’un des lieux les plus emblématiques du château : la célèbre tour-lanterne, qui culmine à 56 mètres de hauteur.

Du haut de sa terrasse intermédiaire, vous profiterez d’un point de vue unique sur les toitures du château et les paysages environnants.

Château de Chambord Domaine national de Chambord, 41250 Chambord, France Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254504000 https://www.chambord.org C’est à partir de 1519 que François Ier décida de remplacer l’ancienne forteresse des comtes de Blois par un château destiné à la chasse. Les limites actuelles du domaine royal sont celles qui furent fixées par Gaston d’Orléans, propriétaire du domaine de 1626 à 1660 (seul domaine royal conservé dans sa délimitation du XVIIe siècle). Le parc, de 5433 hectares, cerné par un mur de clôture, comporte six entrées. En 1682, Jules Hardouin-Mansart aménagea le domaine, avec le tracé géométrique du parc et la construction des écuries du maréchal de Saxe. Deux ponts construits en 1708 traversent le Cosson. En 1821, le domaine fut acquis par le futur comte de Chambord. Au cours du XIXe siècle eurent lieu des campagnes de boisement, la création d’un jardin anglais dans la partie ouest, la réorganisation du village, le remaniement de l’église Saint-Louis (1830-1865), etc. Le domaine a été acquis par l’État en 1930. Ouvert tous les jours de l’année sauf le 1er janvier, le 21 mars et le 25 décembre.

Les visiteurs sont invités à découvrir l’un des lieux les plus emblématiques du château : la célèbre tour-lanterne, qui culmine à 56 mètres de hauteur.

© Dominic Hofbauer