Chambord

L’écoute du brame à Chambord

Château de Chambord Chambord Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-15 18:00:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-09-15

Écoute du brame en groupe à partir du mirador de la ferme de la Guillonnière dans la zone fermée au public. 16 personnes maximum Âge requis 12 ans. Sur réservation, dans la limite des places disponibles.

L’écoute du brame à Chambord. Écoute du brame en groupe à partir du mirador de la ferme de la Guillonnière dans la zone fermée au public. 16 personnes maximum Âge requis 12 ans. Sur réservation, dans la limite des places disponibles. .

Château de Chambord Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 50 40 00 reservations@chambord.org

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English : Listening to the call of the deer in Chambord

Listening to the slab in a group from the watchtower of the Guillonnière farm in the area closed to the public. 16 people maximum Age required 12 years old. By reservation, subject to availability.

L’événement L’écoute du brame à Chambord Chambord a été mis à jour le 2026-05-11 par ADT41